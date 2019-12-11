Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о решении сделать 31 декабря выходным днём.

Такое решение было принято по итогам голосования, которое он провёл в своём Instagram.

Отмечается, что из более чем 12 тыс. участников опроса почти 11,5 тыс. — 94% — поддержали инициативу.

Как заявил Куйвашев, в ближайшие дни им будет подписано соответствующее распоряжение, за 31 декабря гражданам необходимо будет отработать в субботу, 28 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём.

Сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что централизованно принять решение о выходном 31 декабря 2019 года в настоящее время невозможно, поскольку решение о праздничных днях принимается правительством заблаговременно.