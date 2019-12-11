Губернатор Свердловской области решил объявить 31 декабря выходным
- РИА Новости
Такое решение было принято по итогам голосования, которое он провёл в своём Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Пару дней назад я провёл опрос о выходном дне 31 декабря. Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили «да» — это 94% проголосовавших, почти единогласно. «Против» высказались 682 человека или соответсвенно 6%. Мы совместно с вами приняли решение, и в ближайшие дни я подпишу распоряжение «О переносе выходного дня в 2019 году». За 31 декабря придётся поработать в субботу 28 декабря. Надеюсь, все успеют подготовиться к празднику. Планируйте свои выходные!
Отмечается, что из более чем 12 тыс. участников опроса почти 11,5 тыс. — 94% — поддержали инициативу.
Как заявил Куйвашев, в ближайшие дни им будет подписано соответствующее распоряжение, за 31 декабря гражданам необходимо будет отработать в субботу, 28 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём.
Сообщалось, что власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края объявили о решении сделать 31 декабря 2019 года выходным днём.
Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил внесение в Госдуму проекта закона, предполагающего сделать 31 декабря выходным днём.
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что централизованно принять решение о выходном 31 декабря 2019 года в настоящее время невозможно, поскольку решение о праздничных днях принимается правительством заблаговременно.