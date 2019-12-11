Губернатор Курганской области сделал 31 декабря выходным днём

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря, сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Последний день уходящего года станет в регионе официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций», — следует из заявления.

Остальным учреждениям и предприятиям региона также рекомендовано сделать 31 декабря выходным для сотрудников.

В администрации области уточнили, что решение о переносе рабочего дня с 31 декабря было принято на основе результатов голосования, проведённого губернатором в Instagram.

«91% из опрошенных высказались за то, чтобы в 2019 году 31 декабря стал официальным выходным днём», — отметили в правительстве Курганской области.

Ранее власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным.

Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём.

URA.RU также передавало, что депутат Госдумы направил губернатору Челябинской области предложение о выходном дне 31 декабря.