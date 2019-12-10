В Калининградской области рассказали о новой выплате при рождении первенца

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В Калининградской области вводят новую выплату при рождении первенца — 300 тыс. рублей, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области рассказали о новой выплате при рождении первенца
  • Pixabay

Её смогут получить женщины, родившие первого ребёнка во время обучения в государственных организациях по программам среднего профессионального или высшего образования или в течение трёх лет после его окончания.

Средства могут быть направлены полностью или частями на улучшение жилищных условий на территории региона, в том числе на ремонт жилья, на покупку товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования и на оплату обследования, лечения ребёнка, матери по рекомендации медорганизации государственной системы здравоохранения.

На предоставление выплаты в 2020 году из регионального бюджета могут направить более 200 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Тюменской области заявили об увеличении размера материнского капитала в регионе.

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