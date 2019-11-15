В Оренбургской области заявили о планах по созданию единой системы экологического контроля
- РИА Новости
«Предприятия должны работать, но работать так, чтобы у местных жителей не было претензий. Ответственность этих организаций должна быть повышенной, когда они находятся в непосредственной близости от населённых пунктов», — подчеркнул Денис Паслер.
По его словам, главными факторами в работе контрольных органов при поступлении информации об экологическом ЧП должны быть оперативность и строгое выполнение должностных функций.
Ранее руководитель проекта «Сохраним Байкал», директор АНО «Центр развития экологических и социальных проектов» Максим Токарев в беседе с НСН рассказал о борьбе с несанкционированными свалками на озере.