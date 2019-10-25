В Кремле отметили работу Сбербанка над предотвращением утечек данных

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об утечке данных клиентов. По его словам, в Кремле знают, что банк «очень много и напряжённо работает» для предотвращения таких киберпреступлений.
В Кремле отметили работу Сбербанка над предотвращением утечек данных
  • РИА Новости

«Безусловно, вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов банка. По информации газеты «Коммерсантъ», база, появившаяся на одном из теневых ресурсов, содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах с кредитами или кредитными картами.

Позднее в Сбербанке не подтвердили эту информацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить