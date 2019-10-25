В Кремле отметили работу Сбербанка над предотвращением утечек данных
- РИА Новости
«Безусловно, вы знаете, что Сбербанк вчера опроверг эту информацию. От Сбербанка прозвучало опровержение того, что имеют место очередные утечки, вот из этого мы исходим», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов банка. По информации газеты «Коммерсантъ», база, появившаяся на одном из теневых ресурсов, содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах с кредитами или кредитными картами.
Позднее в Сбербанке не подтвердили эту информацию.