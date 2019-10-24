Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.

«Вся официальная информация по этой теме была опубликована банком ранее», — сказали в пресс-службе, назвав эти сообщения слухами и домыслами.

Ранее сообщалось о выставленной на продажу базе персональных данных клиентов банка. По информации газеты «Коммерсантъ», база, появившаяся на одном из теневых ресурсов, содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах с кредитами или кредитными картами.

Помимо стандартных данных, покупателям якобы предлагают запись последнего разговора с колл-центром.

В начале октября стало известно, что в теневом интернете было продано 5 тыс. учётных записей кредитных карт клиентов.

Руководство Сбербанка сообщило о подготовке комплексного предложения по совершенствованию системы безопасности.