«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

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Персональные данные клиентов Сбербанка снова оказались на чёрном рынке, пишет «Коммерсантъ». Предложение о продаже базы клиентов появилось на одном из теневых ресурсов.
«Коммерсантъ» узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка
  • Reuters

Как отмечается, в объявлении говорится, что база содержит порядка миллиона строк с информацией о клиентах банка с кредитами или кредитными картами.

Отличие этого слива от предыдущих в том, что, помимо стандартных данных, можно получить запись последнего разговора с колл-центром, узнала газета.

По информации издания, база формируется с 2015 года и обновляется еженедельно. Так, за три недели в неё добавилось почти 20 тыс. строк.

Сам продавец признался, что выступает перекупщиком и продаёт одну строку за 30 рублей.

В самом банке факт утечки отрицают, но эксперты считают, что она может быть реальной.

В начале октября в Сбербанке заявили о выявлении очередного факта утечки данных кредитных карт клиентов. Тогда в теневом интернете было продано 5 тыс. учётных записей.

Глава организации Герман Греф заявил о минимальных последствиях и рассказал о подготовке комплексного предложения по совершенствованию системы безопасности.

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