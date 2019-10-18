Онкоцентр Блохина опроверг данные о сокращении трансплантационных квот
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Мы существенно увеличили количество запрашиваемых квот: 85 квот на трансплантацию, из них 25 на аллогенную (от донора), что в четыре раза больше, чем запрашивалось ранее», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
Ранее бывший замглавы НИИ онкоцентра Максим Рыков заявил, что в 2020 году в медучреждении может сократиться число трансплантационных квот с 26 до пяти.
10 октября комиссия Минздрава констатировала отсутствие основания для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Блохина Светланы Варфоломеевой.
Как отметили в ведомстве, претензии четырёх врачей онкоцентра о притеснениях со стороны Варфоломеевой неоправданны.
30 сентября газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство НИИ Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.