В Минздраве прокомментировали ситуацию в онкоцентре имени Блохина

Претензии четырёх врачей онкоцентра Блохина относительно притеснений со стороны нового руководителя учреждения неоправданны. Об этом говорится в заявлении Минздрава России, поступившем в распоряжение RT.

Как отмечается, после поступления обращения врачей ведомство создало комиссию, в состав которой вошли сотрудники министерства, главный детский онколог Минздрава, ведущие специалисты — детские онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, представитель Национальной медицинской палаты и благотворительного фонда.

Уточняется, что комиссия завершит работу до 10 октября, однако в настоящее время «предварительно пришла» к выводам, что увольнения сотрудников из НИИ «за время работы Светланы Варфоломеевой не проводились», а «врач Н. Субботина была переведена с 1,5 ставки на 1 ставку за нарушение трудовой дисциплины до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора».

«Требования, которые предъявляет к коллективу директор Варфоломеева, являются абсолютно обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Эти требования выполняются во всех других онкологических институтах страны», — говорится в сообщении.

Как указывается, выступления четырёх врачей НИИ «являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии».

Ранее газета «Известия» писала, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.

Глава центра Иван Стилиди заявил, что заключение комиссии Минздрава о деятельности Национального медицинского исследовательского центра планируется представить 6 октября.

Как подчёркивали в Кремле, в данной ситуации разбирается Министерство здравоохранения.