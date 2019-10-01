Песков заявил, что Минздрав занимается ситуацией в онкоцентре Блохина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации в онкоцентре Блохина разбирается Министерство здравоохранения.

«Кремль не может контролировать ситуацию с положением дел в отдельном лечебном заведении, это было бы неверно и абсурдно. Этим занимается Минздрав», — цитирует РИА Новости Пескова.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, контролируют ли в Кремле ситуацию с центром.

Ранее «Известия» сообщили, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле и пригрозили своим увольнением.

Глава центра Иван Стилиди на брифинге в понедельник, 30 сентября, заявил, что заключение комиссии Минздрава о деятельности Национального медицинского исследовательского центра им. Н.Н. Блохина планируется представить 6 октября. Как сообщал ТАСС, по словам Стилиди, комиссия работает уже две недели.