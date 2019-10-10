Минздрав не нашёл оснований для увольнения главы НИИ центра Блохина
- РИА Новости
«Просьба уволить директора Варфоломееву — комиссия не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот рекомендуем директору поддержать её деятельность», — приводит агентство слова директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной.
Ранее в Минздраве России заявили, что претензии четырёх врачей онкоцентра Блохина относительно притеснений со стороны нового руководителя учреждения неоправданны.
30 сентября газета «Известия» сообщила, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.
Как подчёркивали в Кремле, в данной ситуации разбирается Министерство здравоохранения.
Подробнее — в материале RT.