В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта в жилом доме
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.
«Локализация пожара на площади 150 кв. м по адресу: проспект Красноярский Рабочий, д. 62», — сказал представитель ведомства.
Он также добавил, что из дома были эвакуированы 50 человек. Погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.
В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.