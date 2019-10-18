В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта в жилом доме

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Пожарным удалось локализовать возгорание в шахте лифта в семиэтажном доме в Красноярске.
В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта в жилом доме
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Локализация пожара на площади 150 кв. м по адресу: проспект Красноярский Рабочий, д. 62», — сказал представитель ведомства.

Он также добавил, что из дома были эвакуированы 50 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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