В Красноярске локализовали пожар в шахте лифта в жилом доме

Пожарным удалось локализовать возгорание в шахте лифта в семиэтажном доме в Красноярске.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС.

«Локализация пожара на площади 150 кв. м по адресу: проспект Красноярский Рабочий, д. 62», — сказал представитель ведомства.

Он также добавил, что из дома были эвакуированы 50 человек. Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.