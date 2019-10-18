В Кузбассе задержана воровавшая в магазине молодая мать

В Белове задержана 28-летняя женщина, которая использовала своего малолетнего сына для кражи продуктов в магазине с целью собрать передачу для мужа, отбывающего срок в исправительном учреждении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что, по словам задержанной, её муж осуждён за совершение аналогичных преступлений.

Уточняется, что при совершении похищений женщина брала с собой в магазин сына, рассчитывая, что молодая мать не вызовет подозрений.

Также сообщается, что в отношении злоумышленницы составлен протокол по статьям «Мелкое хищение» и «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

7 октября следователи и органы полиции возбудили два уголовных дела в Павловском Посаде в отношении угонщика автомобиля, в котором на заднем сиденье находилась трёхлетняя девочка.