СК возбудил дело по факту угона автомобиля с ребёнком в Подмосковье
- РИА Новости
«Он (24-летний мужчина. — RT) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК России («Оставление в опасности»)», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, в субботу, 5 октября, мужчина похитил автомобиль с трёхлетней девочкой на заднем сиденье.
Обнаружив ребёнка, мужчина высадил его из автомобиля на просёлочной дороге и скрылся. Оставленная в тёмное время суток в опасности девочка была замечена случайной прохожей.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.
В отношении молодого человека также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России («Кража»).
В августе в Геленджике было заведено уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автомобиль с находящимися в нём детьми.
В 2017 году в Ленобласти угонщик вернул Cadillac хозяйке, обнаружив в машине грудного ребёнка.