СК возбудил дело по факту угона автомобиля с ребёнком в Подмосковье

Следователи и органы полиции возбудили два уголовных дела в Павловском Посаде в отношении угонщика автомобиля, в котором на заднем сидении находилась трёхлетняя девочка, сообщает СК России по Московской области.

«Он (24-летний мужчина. — RT) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК России («Оставление в опасности»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу, 5 октября, мужчина похитил автомобиль с трёхлетней девочкой на заднем сиденье.

Обнаружив ребёнка, мужчина высадил его из автомобиля на просёлочной дороге и скрылся. Оставленная в тёмное время суток в опасности девочка была замечена случайной прохожей.

В настоящее время подозреваемый задержан, проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

В отношении молодого человека также возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК России («Кража»).

В августе в Геленджике было заведено уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автомобиль с находящимися в нём детьми.

В 2017 году в Ленобласти угонщик вернул Cadillac хозяйке, обнаружив в машине грудного ребёнка.