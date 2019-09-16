В Самаре завели дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана

В Самаре завели уголовное дело по факту кражи денег у 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны, передаёт kp.ru со ссылкой на областное ГУ МВД России.

«Мужчина рассказал, что к нему в квартиру постучались двое неизвестных. Они представились электриками и сообщили о возможных проблемах с электропроводкой. Проведя «осмотр», они покинули жилище. После их ухода пенсионер понял, что у него пропали деньги», — заявили в ведомстве.

У ветерана украли 25 тыс. рублей.

Выяснилось, что злоумышленники попали на камеру наружного видеонаблюдения. Одного из них задержали в Самаре, второго — в Краснодарском крае.

В правоохранительных органах не исключили, что задержанные могут быть причастны к другим аналогичным преступлениям.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры.