На Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать недействительной сделку, из-за которой ветеран Великой Отечественной войны осталась без квартиры в Екатеринбурге. Об этом сообщает URA.RU.

«Ещё в 2015 году местная жительница, воспользовавшись беспомощным состоянием ветерана войны, обманом заключила с ней договор купли-продажи квартиры якобы на 2,9 млн рублей. В действительности денег женщина не получила», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По её словам, ветеран юридически лишена единственного жилья.

Суд наложил на квартиру арест.

Со своей стороны, старший помощник руководителя регионального СУ СК России Александр Шульга сказал, что следственный отдел Октябрьского района расследует уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее TagilCity.ru передавал, что в Екатеринбурге проверяют сообщения о ветеране, которая лишилась квартиры.