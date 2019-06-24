В Екатеринбурге проверяют сообщения о ветеране, которая лишилась квартиры

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В Свердловской области проверяют сообщения о ветеране Великой Отечественной войны, которая лишилась квартиры, передаёт TagilCity.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Екатеринбурге проверяют сообщения о ветеране, которая лишилась квартиры
  • РИА Новости

По данным СМИ, 96-летняя жительница Екатеринбурга в 2012 году взяла помощницу, которая с использованием доверенностей завладела 1,3 млн рублей. Пенсионерка также переписала на неё квартиру.

Утверждается, что ветерану пришлось переехать к знакомым, поскольку помощница стала сдавать квартиру в аренду. Затем на недвижимость наложили арест, но владелица смогла продать жилплощадь дочери.

Ветеран скончалась 22 июня 2019 года.

Следователи проверят возможность подделки документов, а также выяснят, почему в течение двух лет не возбуждалось уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильской районной больнице.

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