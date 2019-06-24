В Екатеринбурге проверяют сообщения о ветеране, которая лишилась квартиры
- РИА Новости
По данным СМИ, 96-летняя жительница Екатеринбурга в 2012 году взяла помощницу, которая с использованием доверенностей завладела 1,3 млн рублей. Пенсионерка также переписала на неё квартиру.
Утверждается, что ветерану пришлось переехать к знакомым, поскольку помощница стала сдавать квартиру в аренду. Затем на недвижимость наложили арест, но владелица смогла продать жилплощадь дочери.
Ветеран скончалась 22 июня 2019 года.
Следователи проверят возможность подделки документов, а также выяснят, почему в течение двух лет не возбуждалось уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильской районной больнице.