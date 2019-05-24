На Урале следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти ветерана в больнице

Следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильской районной больнице. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.

«Была проведена доследственная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прокуратура согласилась с таким выводом.

Ранее глава челябинского Минздрава Сергей Приколотин рассказал, что пожилой мужчина скончался в медицинском учреждении, где ему до последнего пытались помочь врачи.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки.