На Урале следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти ветерана в больнице

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Следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кизильской районной больнице. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на СУ СК России по Челябинской области.
На Урале следователи отчитались о результатах проверки по факту смерти ветерана в больнице
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«Была проведена доследственная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано», — заявили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прокуратура согласилась с таким выводом.

Ранее глава челябинского Минздрава Сергей Приколотин рассказал, что пожилой мужчина скончался в медицинском учреждении, где ему до последнего пытались помочь врачи.

Портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки.

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