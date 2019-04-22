В Челябинской области проводят проверку по факту смерти 95-летнего ветерана в больнице

В Челябинской области организовали проверку по факту смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны в больнице Кизильского района. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Прокуратура Кизильского района проверит исполнение законодательства об охране здоровья граждан. В ходе проверки будет дана оценка законности действий медицинских работников. При наличии оснований будет принят весь спектр мер реагирования», — заявили в пресс-службе ведомства.

Глава челябинского Минздрава Сергей Приколотин рассказал, что пожилой мужчина скончался в медицинском учреждении, где ему до последнего пытались помочь врачи.

«Ветерану была приготовлена палата, за ним должна была приехать «скорая», но родные решили привезти его сами. Когда он поднимался по лестнице, ему стало плохо и он потерял сознание», — уточнил он.

По его словам, реанимационные мероприятия результата не дали.

Как отметил министр, публикацию в соцсетях разместила девушка, которая не является родственницей ветерана, и неизвестно, откуда она получила такую информацию. В настоящее время автор стёрла свой пост и закрыла аккаунт, сказал Приколотин.

«Мы доведём эту ситуацию до логического завершения и с первоисточником информации проведём все необходимые действия в рамках закона», — добавил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки.