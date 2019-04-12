В Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки

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В Краснодаре сотрудники одной из больниц предстанут перед судом по делу о смерти пациентки, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России.
В Краснодаре сотрудники больницы предстанут перед судом по делу о смерти пациентки
  • ©pixabay.com

По данным следователей, в июле 2016 года женщина обратилась за платными услугами, и в ходе предоперационной подготовки медсестра допустила технический дефект при проведении манипуляций. В результате потерпевшая получила повреждение внутренних органов.

«В течение трёх последующих дней руководство и медработники клиники не принимали необходимые меры по диагностированию, а также допустили грубые нарушения при лечении возникшего гнойно-воспалительного процесса, что привело к наступлению смерти потерпевшей», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» завело следственное управление на транспорте. Затем его передали в Главное следственное управление СК России и переквалифицировали на «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Подозреваемыми проходят медсестра, заместитель главврача, лечащий врач, завотделением травматологии и ортопедии и три врача-хирурга.

Дело направлено в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице.

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