В Свердловской области проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице

В Свердловской области организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице, сообщает URA.RU.

«По факту смерти девочки проводится проверка в следственном отделе Ирбита», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

В свою очередь, в областном Минздраве пообещали разобраться, если поступит жалоба от родителей. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели дело по факту вакцинации детей просроченным препаратом.