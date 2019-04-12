В Свердловской области проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице

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В Свердловской области организовали проверку по факту смерти ребёнка в больнице, сообщает URA.RU.
В Свердловской области проводят проверку по факту смерти ребёнка в больнице
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«По факту смерти девочки проводится проверка в следственном отделе Ирбита», — заявил старший помощник руководителя СУ СК России по региону Александр Шульга.

В свою очередь, в областном Минздраве пообещали разобраться, если поступит жалоба от родителей. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области завели дело по факту вакцинации детей просроченным препаратом.

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