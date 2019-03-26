В Калининградской области завели дело по факту вакцинации детей просроченным препаратом

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В Калининградской области завели уголовное дело против персонала одной из больниц, сообщает «Янтарный край».
В Калининградской области завели дело по факту вакцинации детей просроченным препаратом
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в городе Пионерском.

«Как полагает следствие, медицинским персоналом одного из лечебных учреждений Калининградской области в нарушение санитарно-эпидемиологических правил в период с 5 по 13 февраля текущего года произведена вакцинация коклюшно-дифтерийно-столбнячной адсорбированной вакциной семи детям в возрасте до шести лет», — говорится на сайте СУ СК России по региону.

Срок годности препарата истёк 31 января 2019 года.

Изъята соответствующая документация, опрашиваются свидетели и потерпевшие. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Иркутске организовали проверку из-за госпитализации двух учениц третьего класса после прививки.

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