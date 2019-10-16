МВД возбудило дело по факту жестокого обращения с учеником в Москве

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В пресс-службе МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летней учительницы одной из школ Москвы, которую подозревают в жестоком обращении с 11-летним учеником.

«Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В июне суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ.

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