В Хабаровском крае ударившего ученика педагога приговорили к 200 часам работ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Хабаровского края.
«Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приговорил её к 200 часам обязательных работ», — сказал собеседник.
Как указывает агентство, родители написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек. Ученика, который через некоторое время после этого происшествия ударил другую учительницу стулом, перевели на домашнее обучение.
В ноябре 2018 года портал kp.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после публикации видео, где учитель одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает ребёнка.