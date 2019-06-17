В Хабаровском крае ударившего ученика педагога приговорили к 200 часам работ

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Суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил учительницу начальных классов, ударившую ученика, к 200 часам обязательных работ.
В Хабаровском крае ударившего ученика педагога приговорили к 200 часам работ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Хабаровского края.

«Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приговорил её к 200 часам обязательных работ», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, родители написали в защиту педагога письмо, подписи под которым поставили около 300 человек. Ученика, который через некоторое время после этого происшествия ударил другую учительницу стулом, перевели на домашнее обучение.

В ноябре 2018 года портал kp.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после публикации видео, где учитель одной из школ Комсомольска-на-Амуре избивает ребёнка. 

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