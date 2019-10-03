В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро
- РИА Новости
Участок состоит из станций «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».
Ориентировочный срок строительства и ввода в эксплуатацию — 2023 год.
Общая площадь территории, необходимой для строительства объектов, составит более 19 га. В будущем для эксплуатации станций понадобится территория площадью 5,15 га.
Проект также предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкцию улично-дорожной сети.
Ранее сообщалось, что в строительство метрополитена в Казани из бюджета Татарстана вложат более 10 млрд рублей за десять лет.
НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.