В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро

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Исполком Казани одобрил проект планировки и межевания первого участка второй линии метро. Соответствующее постановление опубликовано в еженедельном сборнике документов, передаёт Inkazan.ru.
В Казани утвердили проект планировки первого участка второй линии метро
  • РИА Новости

Участок состоит из станций «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Ориентировочный срок строительства и ввода в эксплуатацию — 2023 год.

Общая площадь территории, необходимой для строительства объектов, составит более 19 га. В будущем для эксплуатации станций понадобится территория площадью 5,15 га.

Проект также предусматривает развитие транспортной инфраструктуры, в том числе реконструкцию улично-дорожной сети.

Ранее сообщалось, что в строительство метрополитена в Казани из бюджета Татарстана вложат более 10 млрд рублей за десять лет.

НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.

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