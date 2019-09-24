В строительство метро в Казани вложат более 10 млрд рублей

Короткая ссылка
В строительство метрополитена в Казани из бюджета Татарстана вложат более 10 млрд рублей за 10 лет, сообщает «Реальное время».
В строительство метро в Казани вложат более 10 млрд рублей
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Из постановления регионального правительства следует, что в 2014 и 2016 годах на строительные работы направили по 1 млрд рублей, в 2015 году — 2 млрд, в 2017-м — 27,2 млн, в 2018-м — 110,9 млн. На эти цели будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно.

В Казани начали возводить первые четыре станции второй линии метро. Это «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Всего генплан предусматривает строительство 26 станций.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить