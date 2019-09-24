В строительство метро в Казани вложат более 10 млрд рублей

В строительство метрополитена в Казани из бюджета Татарстана вложат более 10 млрд рублей за 10 лет, сообщает «Реальное время».

Из постановления регионального правительства следует, что в 2014 и 2016 годах на строительные работы направили по 1 млрд рублей, в 2015 году — 2 млрд, в 2017-м — 27,2 млн, в 2018-м — 110,9 млн. На эти цели будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно.

В Казани начали возводить первые четыре станции второй линии метро. Это «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».

Всего генплан предусматривает строительство 26 станций.

Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.