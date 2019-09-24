В строительство метро в Казани вложат более 10 млрд рублей
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- РИА Новости
Из постановления регионального правительства следует, что в 2014 и 2016 годах на строительные работы направили по 1 млрд рублей, в 2015 году — 2 млрд, в 2017-м — 27,2 млн, в 2018-м — 110,9 млн. На эти цели будут выделять по 1 млрд рублей ежегодно.
В Казани начали возводить первые четыре станции второй линии метро. Это «Улица Ю. Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова».
Всего генплан предусматривает строительство 26 станций.
Ранее НСН сообщала, что проходку тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена выполнили на 72%.