Корабли Северного флота вернулись с учений в Мурманскую область

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Боевые корабли Северного флота, которые в течение двух месяцев проводили учения в водах Северного Ледовитого океана, вернулись на главную базу Североморска.
Корабли Северного флота вернулись с учений в Мурманскую область
  • © РИА Новости

«Всего за период похода было проведено более десяти масштабных учений на море и на суше, личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре», — приводит РИА Новости слова капитана 1-го ранга Вадима Серги. 

Кроме того, корабли приняли участие в учениях по обороне островной зоны в районе Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.

В августе арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.

Также экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил данные о том, что малый разведывательный корабль «Переяслав» украинских ВМС заходил в зону учений ЧФ России.

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