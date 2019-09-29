Корабли Северного флота вернулись с учений в Мурманскую область

Боевые корабли Северного флота, которые в течение двух месяцев проводили учения в водах Северного Ледовитого океана, вернулись на главную базу Североморска.

«Всего за период похода было проведено более десяти масштабных учений на море и на суше, личный состав отряда боевых кораблей принял участие в межвидовом тактическом учении по обороне важного промышленного объекта на Таймыре», — приводит РИА Новости слова капитана 1-го ранга Вадима Серги.

Кроме того, корабли приняли участие в учениях по обороне островной зоны в районе Северной Земли и Земли Франца-Иосифа.

В августе арктический отряд кораблей и судов Северного флота провёл антитеррористические учения в районе Новой Земли.

Также экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН оценил данные о том, что малый разведывательный корабль «Переяслав» украинских ВМС заходил в зону учений ЧФ России.