Северный флот проводит антитеррористические учения у Новой Земли

Арктический отряд кораблей и судов Северного флота начал антитеррористические учения в районе Новой Земли.

«Экипажи большого противолодочного корабля и судов обеспечения участвуют в учениях по предотвращению террористических угроз в районе трассы Северного морского пути», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что в ходе плановых тренировок тактику действий отрабатывают антитеррористические подразделения, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа.

Ранее сообщалось, что корабельная поисково-ударная группа Северного флота выполнила комплекс противолодочных задач в акватории Балтийского моря.