Северный флот проводит антитеррористические учения у Новой Земли

Короткая ссылка
Арктический отряд кораблей и судов Северного флота начал антитеррористические учения в районе Новой Земли.
Северный флот проводит антитеррористические учения у Новой Земли
  • РИА Новости

«Экипажи большого противолодочного корабля и судов обеспечения участвуют в учениях по предотвращению террористических угроз в районе трассы Северного морского пути», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы флота.

Отмечается, что в ходе плановых тренировок тактику действий отрабатывают антитеррористические подразделения, базирующиеся на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа.

Ранее сообщалось, что корабельная поисково-ударная группа Северного флота выполнила комплекс противолодочных задач в акватории Балтийского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить