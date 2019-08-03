Корабли Северного флота провели учения в Балтийском море

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Корабельная поисково-ударная группа Северного флота выполнила комплекс противолодочных задач в акватории Балтийского моря.
Корабли Северного флота провели учения в Балтийском море
  • РИА Новости

Группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и фрегата «Адмирал Горшков» отработала уничтожение подводной лодки условного противника.

«Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки подводной лодки условного противника и применение противолодочного оружия», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.

Ранее сообщалось, что около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России принимают участие в оперативных учениях «Океанский щит — 2019», стартовавших в Балтийском море

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