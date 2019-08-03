Корабли Северного флота провели учения в Балтийском море
- РИА Новости
Группа в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Североморск» и фрегата «Адмирал Горшков» отработала уничтожение подводной лодки условного противника.
«Экипажи отработали маневрирование по уклонению от атаки подводной лодки условного противника и применение противолодочного оружия», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Северного флота.
Ранее сообщалось, что около 70 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, а также 58 летательных аппаратов ВМФ и ВКС России принимают участие в оперативных учениях «Океанский щит — 2019», стартовавших в Балтийском море.