На западе Москвы ограничат движение из-за закрытия голубой ветки метро

21 и 22 сентября 2019 года будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Центра организации дорожного движения.

«В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 23 сентября 2019 года», — сообщили в центре.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке Большой Дорогомиловской улицы — от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Кроме того, для приоритетного движения автобусов будет запрещена остановка и стоянка на Украинском бульваре от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко, на участке улицы Барклая от Большой Филевской до Сеславинской, а на набережной Тараса Шевченко будет недоступен парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар. Будет также введён запрет на остановку и стоянку на разворотной площадке у дома 2, корпус 1 по Новозаводской улице.

«Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом», — добавили в ведомстве.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице ограничат движение транспорта с 20 по 24 сентября из-за фестиваля «Круг света».