В Москве изменят расписание автобусов из-за мотофестиваля 21 сентября

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В Москве изменят расписание автобусов в субботу, 21 сентября, из-за мотофестиваля, сообщают «Известия» со ссылкой на Мосгортранс.
В Москве изменят расписание автобусов из-за мотофестиваля 21 сентября
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Маршрут «Б», курсирующий по внутренней стороне Садового кольца, прекратит работу.

У автобусов № А, м2, м3, м6, м9, м10, т3, т10, т25, т39, т47, т79, 035, 15, 39, 40, 64, 106, 122, 158, 255, 632, 869, С12, С43 будут удлинённые интервалы.

Автобусы и трамваи № А, 3 и 39 также могут ездить с удлинёнными интервалами.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице ограничат движение транспорта с 20 по 24 сентября из-за фестиваля «Круг света».

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