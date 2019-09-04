Кобылкин: работа по оценке проекта полигона «Шиес» будет проходить публично

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что работа по оценке проекта полигона «Шиес» будет проходить публично.

«Я не видел этого проекта до сих пор. Очевидно, что подготовка к его реализации пошла не совсем открыто для всех и прежде всего для населения, люди не видели проекта, не поняли его», — заявил он.

По словам Кобылкина, когда проект поступит в министерство на экологическую экспертизу, работа по его оценке будет проходить публично.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.