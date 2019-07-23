Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона «Шиес»

Российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения назначены мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В мае Путин сообщил, что обсудит планы вывоза мусора из Москвы на полигон «Шиес» с Собяниным и Орловым.

Глава государства подчеркнул, что «они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».