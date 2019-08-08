В Совфеде пообещали ответить на притеснения RT в других странах

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с телеканалом RT заявил, что Россия будет реагировать на ограничения деятельности российских СМИ, в том числе RT и Sputnik, в других странах.

«Мы частично этим занимаемся, вы знаете. В том числе на одном из заседаний нашей комиссии я прямо говорил, что мы имеем право и будем реагировать зеркально и адекватно, что важно, на те или иные шаги в отношении российских журналистов, не только RT», — заявил он.

Климов добавил, что соответствующая норма была закреплена в российском законодательстве «ещё в девяностые годы».

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что предложат поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом.

Соответствующее заявление было сделано после того, как британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф в £200 тыс. на телеканал RT за «нарушение принципа беспристрастности».