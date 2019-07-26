RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить штраф в £200 тысяч до решения суда

RT назвал возмутительным решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда. В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

«Мы возмущены тем, что британский медиарегулятор Ofcom назначил нам штраф, не дожидаясь решения суда, который должен установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT. При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьёзные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в «недостаточной беспристрастности», — отметили в RT.

В опубликованном на сайте Ofcom заявлении говорится, что в 2018 году при освещении нескольких историй, в том числе дела Скрипалей и войны в Сирии, телеканал RT нарушил правила о том, что «новости в любой форме должны сообщаться с должной точностью и беспристрастностью». В документе отмечается, что в связи с выявленными нарушениями Ofcom принял решение наложить на телеканал штраф в размере £200 тыс.

Между тем в ноябре 2016 года Club TV Limited был оштрафован на £65 тыс. за содержащиеся в программе многочисленные примеры крайне негативных и стереотипных высказываний о еврейском народе, которые можно истолковать как распространение антисемитизма и пропаганду нетерпимости.

В декабре 2016 года Mohiuddin Digital Television Limited была оштрафована на £75 тыс. за то, что в программе содержались недвусмысленные заявления о том, что в исламской вере послушание можно явить путём убийства еврея, которые могут быть истолкованы как проявление антисемитизма и разжигание ненависти.

20 декабря 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Ещё по трём материалам нарушений обнаружено не было.

Посольство России в Британии указало, что действия Ofcom в отношении RT являются попыткой давления на редакционную политику телеканала.

В RT заявляли, что решение медиарегулятора несправедливо, объявив о намерении обратиться в суд с тем, чтобы оно было пересмотрено. В середине июня стало известно, что судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил RT оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала.