Суд разрешил RT оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала
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Ofcom ранее постановил, что ряд программ, выпущенных каналом в эфир через несколько недель после событий в Солсбери, содержал материалы, нарушающие правила о беспристрастности.
В RT заявляли, что решение медиарегулятора несправедливо, объявив о намерении обратиться в суд с тем, чтобы оно было пересмотрено.
Судья Льюис отметил, что юристы, представляющие интересы RT, выдвинули обоснованные исковые требования, которые необходимо рассмотреть по существу.
Юристы, представляющие Ofcom, в свою очередь, заявляли, что иск необходимо отклонить. Они настаивали на том, что решение регулятора оправданно, и утверждали, что у иска RT «нет перспектив».
Дата разбирательства пока не назначена.
20 декабря Ofcom объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Ещё по трём материалам нарушений обнаружено не было.
Как отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя данное заявление, Ofcom своим решением доказал, что является оружием для расправы с неугодными СМИ, и его стоит переименовать в «Обком».
Посольство России в Британии указало, что действия Ofcom в отношении RT являются попыткой давления на редакционную политику телеканала.