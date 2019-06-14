Суд разрешил RT оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала

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Судья Высокого суда Лондона Клайв Льюис разрешил RT оспорить постановление британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала.
Суд разрешил RT оспорить постановление Ofcom в отношении телеканала
  • © Илья Питалёв / РИА Новости

Ofcom ранее постановил, что ряд программ, выпущенных каналом в эфир через несколько недель после событий в Солсбери, содержал материалы, нарушающие правила о беспристрастности.

В RT заявляли, что решение медиарегулятора несправедливо, объявив о намерении обратиться в суд с тем, чтобы оно было пересмотрено.

Судья Льюис отметил, что юристы, представляющие интересы RT, выдвинули обоснованные исковые требования, которые необходимо рассмотреть по существу.

Юристы, представляющие Ofcom, в свою очередь, заявляли, что иск необходимо отклонить. Они настаивали на том, что решение регулятора  оправданно, и утверждали, что у иска RT «нет перспектив».

Дата разбирательства пока не назначена.

20 декабря Ofcom объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Ещё по трём материалам нарушений обнаружено не было.

Как отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя данное заявление, Ofcom своим решением доказал, что является оружием для расправы с неугодными СМИ, и его стоит переименовать в «Обком».

Посольство России в Британии указало, что действия Ofcom в отношении RT являются попыткой давления на редакционную политику телеканала.

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