Роскомнадзор заявил о зеркальном ответе после решения Ofcom по RT

Роскомнадзор предложит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ.

«Поскольку Роскомнадзор неоднократно заявлял о применении принципа зеркальности в случае пристрастного отношения к отечественным СМИ за рубежом, официально сообщаем о подготовке в ближайшие дни поправок в российское законодательство. Цель поправок — приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», — заявили в ведомстве.

Данное заявление было сделано после того, как британский медиарегулятор Ofcom наложил штраф в £200 тыс. на телеканал RT за «нарушение принципа беспристрастности».

В Роскомнадзоре отметили, что канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт.

Ранее в МИД России заявили, что сумма взыскания, назначенная RT якобы за «недостаточную беспристрастность», вызывает вопросы.

Как отметили в ведомстве, штраф российскому телеканалу превышает аналогичные взыскания в отношении других СМИ, которые обвинялись в разжигании ненависти и насилия.

RT назвал решение Ofcom возмутительным.

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.