В МИД прокомментировали решение Ofcom оштрафовать RT до решения суда

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали решение британского медиарегулятора Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда.

«Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присуждён без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу», — заявили в ведомстве.

Там указали, что вызывает вопросы сумма взыскания, которая превышает штрафы в отношении других СМИ за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как RT регулятор обвиняет в «недостаточной беспристрастности».

«Почему-то системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится», — подчеркнули в министерстве.

Как добавили в ведомстве, британские СМИ, работающие в России, «должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона».

Ранее RT назвал возмутительным решение Ofcom назначить телеканалу штраф в размере £200 тыс. до решения суда.

В декабре 2018 года были объявлены результаты расследования Ofcom, который посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.