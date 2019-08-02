Медведев встретится с главой Туркменистана в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.
«Председатель правительства России примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в городе Туркменбаши», — указывается в заявлении.
Уточняется, что Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.
Как указывается в сообщении, Медведев намерен обсудить с Бердымухамедовым на полях мероприятия «актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе».
В мае Бердымухамедов подарил Медведеву щенка пятнистого алабая.