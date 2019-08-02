Медведев встретится с главой Туркменистана в августе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в августе примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который пройдёт в Туркменистане, а также проведёт встречу с туркменским президентом Гурбангулы Бердымухамедовым.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Председатель правительства России примет участие в первом Каспийском экономическом форуме, который состоится в городе Туркменбаши», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Медведев выступит на пленарном заседании форума и посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.

Как указывается в сообщении, Медведев намерен обсудить с Бердымухамедовым на полях мероприятия «актуальные вопросы российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе».

В мае Бердымухамедов подарил Медведеву щенка пятнистого алабая.