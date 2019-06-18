В Удмуртии рассказали о помощи семьям в рамках проекта «Жильё и городская среда»

В Удмуртии молодые семьи могут подать заявку на участие в проекте «Жильё и городская среда», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минстроя.

Отмечается, что приём документов на 2020 год уже завершён, но есть возможность попасть в программу 2021 года.

В 2019 году свидетельства о праве на социальную выплату по проекту выданы 74 молодым семьям. Полученные средства можно направить на строительство дома, покупку жилья на первичном или вторичном рынке, а также на погашение ипотеки.

Регион направил на эти цели по 30 млн рублей на 2020—2022 годы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России могут расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.