В Удмуртии рассказали о помощи семьям в рамках проекта «Жильё и городская среда»

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В Удмуртии молодые семьи могут подать заявку на участие в проекте «Жильё и городская среда», сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минстроя.
В Удмуртии рассказали о помощи семьям в рамках проекта «Жильё и городская среда»
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Отмечается, что приём документов на 2020 год уже завершён, но есть возможность попасть в программу 2021 года.

В 2019 году свидетельства о праве на социальную выплату по проекту выданы 74 молодым семьям. Полученные средства можно направить на строительство дома, покупку жилья на первичном или вторичном рынке, а также на погашение ипотеки.

Регион направил на эти цели по 30 млн рублей на 2020—2022 годы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в России могут расширить субсидии по ипотеке для молодых семей.

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