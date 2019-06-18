В КС России предостерегли власти от злоупотребления законом о митингах

Конституционный суд (КС) России предостерёг органы власти от злоупотребления законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Об этом сообщается на сайте КС.

Уточняется, что соответствующую позицию Конституционный суд занял в связи с рассмотрением дела, связанного с жалобой общественного активиста Валерия Тетерина. Согласно указанным данным, мужчина заблаговременно обратился в администрацию Иркутска, чтобы согласовать проведение митинга и демонстрации осенью 2018 года, однако власти вернули ему уведомление без рассмотрения, как не соответствующие требованиям законодательства о публичных мероприятиях.

В частности, организатору митинга указали на то, что им не определены формы и методы обеспечения общественного порядка.

В своём постановлении по данному делу от 18 июня суд отметил, что меры, предпринимаемые органами публичной власти для обеспечения права на свободу мирных собраний, «не должны приводить к чрезмерному государственному контролю в отношении их организаторов и необоснованному ограничению свободного проведения этих собраний».

Согласно позиции суда, организатор мирного собрания должен быть вовлечён в поддержание общественного порядка в пределах своих возможностей, однако основная ответственность всё же лежит на органах власти и соответствующих ведомствах.

Вместе с этим в постановлении указывается, что орган власти должен рассмотреть уведомление организатора мероприятия, даже если считает указанные им формы и методы обеспечения порядка недостаточными. При этом необходимо направить ему мотивированные предложения об изменении, дополнении или уточнении таких форм и методов.

Если властям и организатору не удалось достичь согласия, то сторона, желающая провести мирное собрание, имеет право обратиться в суд. По мнению КС, суды при этом должны рассматривать подобного рода споры в максимально короткий срок и до даты проведения мероприятия.

«Иное понимание расходилось бы с правовой позицией КС России, по смыслу которой в отсутствие оснований для отказа в проведении мероприятия органы власти должны предпринять все усилия для того, чтобы оно состоялось в избранном месте и в запланированное время, а не пытаться под любым предлогом изыскать причины для невозможности его проведения», — говорится в документе.

Отмечается, что Тетерин планировал провести митинг с участием 350 человек и демонстрацию с предполагаемой численностью 100 участников.