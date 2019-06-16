МВД назвало число пришедших на митинг в поддержку журналиста Голунова

В МВД рассказали, сколько человек решили принять участие в согласованном властями митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве.

Как сообщает РИА Новости, ведомство заявило об 1,6 тыс. человек.

«На проспекте Академика Сахарова проходит согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нём принимают участие около 1,6 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — указали в МВД.

RT ведёт прямую трансляцию митинга.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Полицейские в рамках досмотра обнаружили у него в рюкзаке пакет с наркотиками. Голунов со своей стороны заявил, что их ему подбросили.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с произошедшим заявила, что журналист имеет право на моральную и материальную компенсацию.