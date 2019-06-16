В Москве проходит митинг в защиту свободы слова и журналистской деятельности

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RT
На проспекте Академика Сахарова в Москве проходит согласованная акция в защиту свободы слова и журналистской деятельности. Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв пригласил на шествие Ивана Голунова. Напомним, против автора журналистских расследований было возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков. В защиту Голунова выступили многие представители профессионального сообщества. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования Голунова в связи с недоказанности его вины. Два генерала МВД уволены, сейчас проводится расследование в отношении сотрудников правоохранительных органов. RT ведёт прямую трансляцию митинга.

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