В Курганской области вынесли приговор по делу замначальника Южно-Уральской железной дороги

Курганский городской суд вынес приговор по делу заместителя начальника Южно-Уральской железной дороги (по территориальному управлению) в Курганском регионе Сергею Домосканову, сообщает URA.RU.

Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к штрафу в 450 тыс. рублей.

По версии следователей, Домосканов, в частности, неправомерно использовал служебный автомобиль для частных поездок.

«Неоднократно давал заведомо незаконные указания водителям вносить недостоверные сведения в путевые листы, которые были основанием для списания бензина», — заявила судья Елена Баитова.

Ранее сообщалось, что Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.