В Курганской области вынесли приговор по делу замначальника Южно-Уральской железной дороги
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Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к штрафу в 450 тыс. рублей.
По версии следователей, Домосканов, в частности, неправомерно использовал служебный автомобиль для частных поездок.
«Неоднократно давал заведомо незаконные указания водителям вносить недостоверные сведения в путевые листы, которые были основанием для списания бензина», — заявила судья Елена Баитова.
Ранее сообщалось, что Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.