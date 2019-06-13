В Кургане начинается процесс по делу замначальника Южно-Уральской железной дороги
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Домосканов обвиняется по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении или растрате.
По версии следователей, он неправомерно использовал служебный автомобиль для частных поездок, а также незаконно привлёк подчинённых и служебную технику для обустройства дома своей родственницы. Материальный ущерб, причинённый РЖД, оценивается в 350 тыс. рублей.
«Под тяжестью неопровержимых доказательств обвиняемый признал вину в совершении всех инкриминируемых деяний и добровольно возместил ОАО «Российские железные дороги» причинённый ущерб», — заявили в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.
Судьёй назначена Елена Баитова, сообщается на сайте суда.
В апреле Ленинский суд Екатеринбурга изменил меру пресечения для главы фирмы «СВСтройСервис» из Тулы Сергея Петрыкина — фигуранта по делу экс-начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова.