Суд арестовал начальника тыла МВД Приамурья

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Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Воронина.

«Сегодня Благовещенский городской суд избрал меру пресечения Робканову в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 августа», — сказал он.

По версии следствия, Робканов после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом, а позднее поручил принять и оплатить их.

В результате часть работ, предусмотренных госконтрактом, до сих пор не выполнены, УМВД России по Амурской области причинён ущерб на сумму более 56 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК России Александру Козлову. Его признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. 

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