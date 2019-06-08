Суд арестовал начальника тыла МВД Приамурья

Благовещенский городской суд заключил под стражу начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова. Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Александра Воронина.

«Сегодня Благовещенский городской суд избрал меру пресечения Робканову в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 августа», — сказал он.

По версии следствия, Робканов после выполнения работ в соответствии с проектно-сметной документацией по госконтракту по реконструкции и расширению административного здания межмуниципального отдела полиции в селе Екатеринославка принял незаконное решение о проведении генеральным подрядчиком работ, не предусмотренных контрактом, а позднее поручил принять и оплатить их.

В результате часть работ, предусмотренных госконтрактом, до сих пор не выполнены, УМВД России по Амурской области причинён ущерб на сумму более 56 млн рублей.

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