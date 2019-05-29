В Челябинске вынесли приговор экс-следователю по делу о взятке в особо крупном размере

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел областного СУ СК России Александру Козлову, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Силовика признали виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

Козлов был арестован в июле 2017 года. По версии следователей, их коллега пытался получить взятку в 3 млн рублей с экс-директора челябинского филиала «Ростелекома», обвиняемого в коррупции. Взамен Козлов предлагал переквалифицировать и в дальнейшем закрыть дело.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Генеральной прокуратуры России совместно со специалистами УФСБ по Москве и Московской области провели проверку доходов и расходов экс-главы Клинского района Александра Постриганя.