В Новокузнецке решили ограничить движение из-за ралли Пекин — Париж

В Новокузнецке приняли решение ограничить движение из-за ралли Пекин — Париж, сообщает kp.ru.

Такая мера действует на улице Тольятти от её пересечения с Пионерским проспектом до пересечения с улицей Свердлова с 10:00 13 июня до 12:00 14 июня.

Для колонны выбрали парковку музея техники «Ретропарк». Есть и отечественный раритет — ВАЗ-2103, выпущенный в 1972 году и входящий в коллекцию новокузнецкого музея.

Утром 14 июня автомобили отправятся в Новосибирск.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге ограничивали движение из-за Большого велопарада.