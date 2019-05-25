В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

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В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и ветер с порывами до 18 м в секунду, сообщили в московском управлении МЧС.
В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 11:00 26 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе порывы ветра 13—18 м в секунду», — цитирует ведомство РИА Новости.

В МЧС рекомендуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций.

На улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве 26 мая объявили «жёлтый» уровень погодной опасности.

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