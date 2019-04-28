Названа возможная причина пожара в распределительном центре в Воронежской области
Об этом сообщает РИА Новости.
«Либо проводка (загорелась) и от неё начали гореть верхние этажи стеллажей — от них огонь пошёл, либо сама продукция», — сказал собеседник.
Колыванов отметил, что об этом рассказывали очевидцы возгорания, которые были в момент происшествия в здании.
Ранее стало известно, что в Воронежской области горит распределительный центр на площади 20 тыс. кв. м. Согласно последним данным, сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар на площади 42 тыс. кв. м.